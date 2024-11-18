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Galatasaray’da Bodrumspor maçı hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 18.11.2024 15:57
  • Giriş: 18.11.2024 15:57
  • Güncelleme: 18.11.2024 15:58
Kaynak: İHA
Galatasaray’da Bodrumspor maçı hazırlıkları devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 20 Kasım Çarşamba günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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