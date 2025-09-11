Galatasaray’da Eyüpspor hazırlıkları devam etti
Kaynak: DHA
İSTANBUL,(DHA)- SÜPER Lig’in 5’inci haftasına cumartesi günü saat 17.00’de Eyüpspor’a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, tdirektör Okan Buruk yönetimindeki antrenman; top çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
FOTOĞRAFLI