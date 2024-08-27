Galatasaray’da hedef Şampiyonlar Ligi

Spor Servisi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün deplasmanda 3-2 yenildiği İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. UEFA’nın verdiği 2 maçlık ceza nedeniyle Okan Buruk yedek kulübesindeki yerini alamayacak.