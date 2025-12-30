Galatasaray’da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Galatasaray’da devre arası transfer dönemine girilirken ilk ayrılık için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon sınırlı süre bulan Berkan Kutlu’nun takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

HT Spor’un haberine göre, 27 yaşındaki futbolcu, kendisine ilgi gösteren kulüpler arasından Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

YETERLİ SÜREYİ ALAMADI

Galatasaray cephesinden de Berkan Kutlu’nun durumu daha önce doğrulanmıştı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yaptığı açıklamada oyuncuyla görüşme yapıldığını belirterek, Berkan’ın bu sezon yeterli süre alamadığına dikkat çekmişti.

Kavukcu, Berkan Kutlu’ya Türkiye’den ilgi olduğunu, sezon başında Espanyol’dan gelen 500 bin avroluk teklifin ise kabul edilmediğini ifade etmişti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maçta görev alan Berkan Kutlu, toplam 62 dakika sahada kalırken 1 asistlik katkı sağladı.