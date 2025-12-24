Galatasaray’da ilk yarının en istikrarlısı Abdülkerim

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı tamamlanırken Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un en istikrarlı ismi Abdülkerim Bardakcı oldu.

Ligin ilk 17 haftasında 26 farklı oyuncuya süre veren Buruk’un kadrosunda, Abdülkerim tüm maçlarda ilk 11’de sahaya çıkan tek isim olarak öne çıktı. Milli savunmacı, ilk yarıda toplam 1503 dakika forma giydi.

Abdülkerim’i, 17 maçta da süre alan Leroy Sane takip etti. Alman oyuncu, 16 kez ilk 11’de yer aldığı bu süreçte 1400 dakika sahada kaldı. Süre aldığı 16 karşılaşmanın tamamına ilk 11’de başlayan Lucas Torreira ise 1281 dakikayla en fazla süre alan üçüncü futbolcu oldu.

SANE'NİN İSTİKRARI

Sezon başında kadroya katılan oyuncular içinde en fazla süreyi Leroy Sane aldı.

Galatasaray’ın yaz döneminde transfer ettiği isimler arasında Sane’nin yanı sıra Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan yer alırken; kulüp, geçen sezon kiralık oynayan Victor Osimhen ile Ismail Jakobs’un bonservisini de aldı.

Yeni transferler arasında en istikrarlı isim Sane olurken, onu 10 maçta 900 dakika süre alan Uğurcan izledi. Sakatlıklar yaşayan Wilfried Singo ise ilk yarıda 7 maçta 313 dakika forma giyebildi.

Kadrodaki yaş dağılımında da dikkat çekici bir tablo oluştu. İlk yarıda forma giyen oyuncular içinde en tecrübeli isim 35 yaşındaki İlkay Gündoğan oldu. İlkay, 10 maçta 696 dakika sahada kaldı.

En genç futbolcu ise 18 yaşındaki Arda Ünyay oldu. Arda, 7 karşılaşmada 128 dakika süre aldı. Galatasaray’da ilk yarıda süre alan 26 oyuncunun yaş ortalaması 26,8 olarak kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekipte ilk 17 lig maçında 12 yabancı futbolcu süre aldı.

Yabancı statüsünde forma giyen isimler Leroy Sane, Lucas Torreira, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Victor Osimhen, Mario Lemina, Mauro Icardi, Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Nicolo Zaniolo ve Yusuf Demir oldu. Zaniolo’nun devre arasında kiralık olarak takımdan ayrıldığı belirtilirken, İlkay Gündoğan ise kurallar gereği Türk statüsünde oynadı.