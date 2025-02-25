Galatasaray’da, Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Kaynak: İHA
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması üçüncü haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.