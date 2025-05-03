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Galatasaray’da maç sonu 3’lüsü Mertens ve Muslera’dan

Ajans Haberleri
  • 03.05.2025 21:59
  • Giriş: 03.05.2025 21:59
  • Güncelleme: 03.05.2025 22:00
Kaynak: İHA
Galatasaray’da maç sonu 3’lüsü Mertens ve Muslera’dan

Galatasaray’da Fernando Muslera ile Dries Mertens, Sivasspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet daha alan sarı-kırmızılılarda futbolcular ve teknik heyet bunun coşkusunu tribünlere giderek yaşadı. Kale arkasındaki taraftarların isteğini kırmayan Kaptan Fernando Muslera ile Belçikalı futbolcu Dries Mertens ise 3’lü çektirdi.

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