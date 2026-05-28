Galatasaray’da Mauro Icardi belirsizliği sürüyor

Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili karar süreci devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız golcü için yönetimin temaslarını hızlandırdığı öğrenildi.

İddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, 33 yaşındaki futbolcuya bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro içeren 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti.

ARJANTİN BASININDAN HABERLER

Bayram sonrası yapılacak görüşmenin ardından tarafların geleceğe ilişkin nihai kararını vermesi bekleniyor.

Tecrübeli santrfora Avrupa ve Güney Amerika’dan ilginin sürdüğü belirtilirken, özellikle Arjantin basınında çıkan haberler dikkat çekti.

Haberlere göre Olimpiakos'tan gelen teklifi geri çevirdiği öne sürülen Icardi için bu kez River Plate devreye girdi. Arjantin temsilcisinin yıldız futbolcuya resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Öte yandan Icardi’nin kariyerine yeniden İtalya’da devam etmeye sıcak baktığı aktarılırken, Galatasaray’ın sunduğu şartların oyuncu cephesinde şimdilik yeterli bulunmadığı ifade edildi.