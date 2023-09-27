Galatasaray’da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 29 Eylül Cuma günü saat 18.00’de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.