Galatasaray’da Osimhen depremi!

Galatasaray’ın sezon başından bu yana en büyük kozlarından biri olan Victor Osimhen, milli takım dönüşünde bir kez daha sakatlık haberiyle gündeme oturdu. Demokratik Kongo karşısında hamstring sakatlığı yaşayan Nijeryalı golcü, karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya çıkamayınca sarı-kırmızılılarda alarm zilleri çaldı.

Teknik heyet, çarşamba günü İstanbul’a dönmesi beklenen yıldız futbolcunun durumunun yapılacak MR sonrası netleşeceğini belirtti. Ancak ilk değerlendirmelere göre Osimhen’in cumartesi akşamı oynanacak Gençlerbirliği maçında kesin olarak forma giymeyeceği ifade edildi. Böylece Galatasaray’ın haftalardır çekindiği senaryo gerçeğe dönüşmüş oldu.

Galatasaray cephesinde planlar da buna göre güncellendi. Teknik direktör ve sağlık ekibi, Osimhen’i riske etmeme kararı aldı. Asıl hedef, 25 Kasım Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Union SG karşılaşması. Sarı-kırmızılılar, gol silahını en iyi ihtimalle bu dev randevuya yetiştirmeyi umuyor.

GÖZLER ICARDI'DE

Süper Lig’de ise 1 Aralık’ta Fenerbahçe deplasmanı Galatasaray’ı bekliyor. Hem Avrupa hem lig takviminin bu kadar yoğun olduğu dönemde Osimhen’in yokluğu büyük bir handikap yaratırken, gözler Mauro Icardi’ye çevrildi. Arjantinli golcü, Gençlerbirliği maçında takımın hücumdaki en büyük sorumluluğunu omuzlayacak.

Galatasaray’da tedirgin bekleyiş sürerken, Osimhen’in MR sonuçları camianın odak noktasına yerleşmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, sezonun en kritik dönemecinde yıldız golcüsünden iyi haber gelmesini umut ediyor