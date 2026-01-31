Galatasaray’da Pape Gueye bilmecesi

Galatasaray’ın orta saha transferi için gündeminde yer alan Pape Gueye girişimi sonuçsuz kaldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu cephesiyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edilmesine rağmen kulübü Villarreal’in yüksek bonservis talebi nedeniyle masadan kalktı.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre Senegalli futbolcunun yıllık 5 milyon euronun üzerindeki maaş beklentisi ile Villarreal’in yaklaşık 40 milyon euro seviyesindeki bonservis isteği, transferin toplam maliyetini ciddi biçimde yukarı çekti.

65 MİLYON EUROLUK MALİYET

Yapılan hesaplamalarda 4,5 yıllık sözleşmenin kulübe yaklaşık 65 milyon euro yük getireceği belirtildi.

Bu rakamı sürdürülebilir bulmayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferi veto etti. Böylece bir süredir “olmak üzere” gözüyle bakılan Pape Gueye dosyası kapandı.

Sarı-kırmızılılar, orta saha takviyesi için çalışmalarını farklı adaylar üzerinden sürdürme kararı aldı.