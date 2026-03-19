Galatasaray’da peş peşe sakatlık: Osimhen ve Noa Lang, hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'da Liverpool maçında sakatlık yaşayan Noa Lang ile Victor Osimhen'in hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk karşılaşması 1-0 biten rövanş maçında Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri; 25. dakikada Szoboszlai, 51. dakikada Ekitike, 53. dakikada Gravenberch ve 62. dakikada Salah kaydetti. Alınan bu sonuçla beraber Aslan'ın Devler Ligi hikayesi başka bir bahara kalırken, Liverpool ise çeyrek finale yükseldi.

Müsabakanın 8. dakikasında Osimhen, 80 dakikasında ise Noa Lang sakatlık yaşadı.

OSİMHEN VE NOA LANG SAKATLANDI

Sağ kolundan sakatlanan Osimhen, devre arasında yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

Hollandalı oyuncu ise atağa çıkarken çizgide ayağı kaydı ve reklam panolarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Noa Lang'ın eli kanlar içinde kaldı ve ve yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, her iki oyuncunun da hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray sağlık heyeti, muhabirlere Hollandalı oyuncunun parmağının koptuğunu bildirdi.

SARI KIRMIZILI KULÜPTEN AÇIKLAMA

Galatasaray, yaşanan sakatlıkların ardından sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Kulüp tarafından yayımlanan açıklama şu şekilde:

''Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı.

Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı.

Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir.

Aynı mücadelenin ikinci yarısında yaralanma yaşayan futbolcumuz Noa Lang’ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool’da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı.''