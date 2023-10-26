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Galatasaray’da Rizespor maçı hazırlıkları devam etti

Ajans Haberleri
  • 26.10.2023 16:30
  • Giriş: 26.10.2023 16:30
  • Güncelleme: 26.10.2023 16:30
Kaynak: İHA
Galatasaray’da Rizespor maçı hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından sonlandırma ile sona erdi. 

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. 

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