Galatasaray’da Rizespor maçı hazırlıkları devam etti
Kaynak: İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından sonlandırma ile sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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