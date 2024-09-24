Galatasaray’da rota Avrupa

Süper Lig’in 6'ncı Haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, gözünü Avrupa’ya çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park’ta oynanacak müsabaka, yarın saat 22.00’de başlayacak. Müsabakada hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Sezona Süper Kupa’daki 5-0’lık Beşiktaş yenilgisiyle başlayan Galatasaray, ardından Şampiyonlar Ligi’nde Young Boys’a elenerek taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Okan Buruk’un öğrencileri, Fenerbahçe derbisine 5’te 5 yaparak çıktı, derbiyi de 3-1 kazanarak hem rakibinin 5 puan önüne geçti hem de 6’da 6 ile liderliğini sürdürdü.

Son dönemde ciddi bir form grafiği yakalayan Galatasaray, Razvan Lucescu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı PAOK’u yenerek Avrupa’ya da iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Fernando Muslera, sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ve UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray’da Okan Buruk’un Fenerbahçe maçının ilk 11’inde, rotasyon sebepli değişiklikler yapabileceği ön görülüyor.

Ayrıca sakatlığını atlatan Mauro Icardi’nin yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

Galatasaray'ın muhtemelen 11'i şu şekilde; "Günay - Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakops, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış, Osimhen."