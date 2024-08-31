Galatasaray’da sakatlık yaşayan Icardi, maça devam edemedi

Süper Lig'in 4’üncü haftasında oynanan Adana Demirspor - Galatasaray karşılaşmasında 31 yaşındaki forvet Mauro Icardi, sakatlanarak oyundan alındı. Mücadelenin 19’uncu dakikasında Arjantinli golcü, bir pozisyonda topu ileriye doğru çevirirken atağın devamında sağ arka adalesini tuttu. Ardından oyun içerisine sağlık ekiplerinin girip müdahalesi sonrası Icardi, sekerek oyun dışına çıktı. Sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Mauro Icardi, 25'inci dakikada yerini Michy Batshuayi’ye bıraktı.

GALATASARAY DEVRE ARASINDA AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasının devre arasında Mauro Icardi’nin yaşadığı sakatlık hakkında bir açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır” ifadelerine yer verildi.