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Galatasaray’da Sivasspor maçı hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 09.01.2024 15:30
  • Giriş: 09.01.2024 15:30
  • Güncelleme: 09.01.2024 15:30
Kaynak: İHA
Galatasaray’da Sivasspor maçı hazırlıkları devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi. 

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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