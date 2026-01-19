Galatasaray’da Torreira problemi büyüyor

Galatasaray’da devre arası transfer döneminin en sıcak başlığı Lucas Torreira oldu. Ailevi nedenleri gerekçe göstererek sezon ortasında Türkiye’den ayrılmak istediği iddia edilen Uruguaylı orta saha için yönetimden net bir karar çıktı: Torreira satılmıyor.

Orta sahada yaşanan daralma ve kadro dengesini bozmak istemeyen sarı-kırmızılılar, teklifin miktarına bakmaksızın Torreira’ya izin vermeme kararı aldı.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Atletico Mineiro, 29 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardı ancak Galatasaray cephesi gelen teklifleri geri çevirdi.

Mineiro’nun Torreira için Galatasaray’a ilk etapta 6.5 milyon euro önerdiği, bu teklifin reddedilmesi sonrası rakamı 8.5 milyon euro seviyelerine çıkarmaya hazır olduğu belirtildi. Ancak Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden yıldız futbolcu için tüm girişimlere kapıyı kapattı.

Teknik direktör Okan Buruk da konuyla ilgili iddialara Gaziantep FK maçı sonrası açıklık getirmişti. Buruk, “Torreira ile ilgili bazı şeyler çıktı ama bize gelen somut bir durum yok. Kendisi gayet mutlu. Transfer dönemi ister istemez takımı etkiliyor” ifadelerini kullanmıştı.

ALTERNATİFİ FRED

Lucas Torreira’dan sonuç alamayan Atletico Mineiro’nun alternatif planı ise Fenerbahçe’den Fred oldu. Brezilya ekibinin, sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Ancak Fenerbahçe’nin 32 yaşındaki orta saha için 12 milyon euro talep etmesi ve oyuncunun yüksek maaşı bu transferi de zora sokuyor.

Brezilya temsilcisi tercihini Torreira’dan yana kullanmak istese de Galatasaray’ın sert tutumu süreci kilitlemiş durumda. Torreira transferinin tamamen kapanması halinde Mineiro’nun Fred için resmi pazarlığa oturması bekleniyor.