Galatasaray’da transfer gündemi için kritik zirve

Galatasaray’da transfer gündemi açısından kritik bir gün yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile bugün transfer sürecine ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek.

2025 yılını Kasımpaşa galibiyetiyle tamamlayan Galatasaray, yeni yıla ise inişli çıkışlı bir performansla başladı.

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor’u 4-1 mağlup ederek finale yükselen sarı-kırmızılılar, finalde Fenerbahçe’ye 2-0 kaybederek kupayı ezeli rakibine kaptırdı.

Bu karşılaşmanın ardından özellikle transferde yaşanan durgunluk, taraftar tepkisini beraberinde getirdi. Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden kısa sürede katkı alması, Galatasaray cephesinde eleştirilerin yönetime çevrilmesine neden oldu.

Süper Kupa finali sonrası yaşanan yağmurluk tartışması üzerine Başkan Dursun Özbek, kamuoyuna açıklama yaparak taraftardan özür dilemişti.

TRANSFERDE HIZLANMA KARARI

Derbinin ardından yönetim, transfer sürecinde daha hızlı hareket etme kararı aldı.

Bu kapsamda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 13 Ocak’ta Milano’ya giderek temaslarda bulundu. Aynı gün Türkiye Kupası’nda Fethiyespor karşısında alınan galibiyete rağmen ortaya konan oyun ve bazı oyuncu tercihleri, taraftarın eleştirilerini sürdürmesine yol açtı.

Ligde ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da tribünlerden “Yönetim istifa” ve “Transferler nerede?” tezahüratları yükseldi. Maçın ardından Başkan Özbek’in soyunma odasına giderek takım ve teknik heyetle görüştüğü öğrenildi.

OKAN BURUK: "TARAFTARIMIZ HAKLI"

Teknik direktör Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada transfer ihtiyacını net şekilde dile getirdi. Buruk, “Taraftarımıza yüzde 100 hak veriyoruz. Transfer ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Yarın başkanımızla bir araya gelip daha hızlı yol almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, transfer sürecinin zorluklarına da dikkat çekerek, “Devre arası transferi kolay değil. En iyisini isterken zaman geçebiliyor ama bu süreci en kısa sürede tamamlamak istiyoruz” dedi.

Yusuf Demir’in kupa maçında oynatılmasıyla ilgili eleştirilere de değinen Buruk, oyuncunun halen Galatasaray’ın futbolcusu olduğunu ve süreç netleşene kadar değerlendirilmesinin doğal olduğunu belirtti.

GÖZLER ATLETICO MAÇINDA

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Galatasaray’ı Avrupa’da da kritik bir sınav bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 21 Ocak Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’i konuk edecek.

Afrika Kupası’ndan dönen Osimhen ile kart cezası sona eren Lucas Torreira’nın bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Transfer konusunda atılacak adımlar ve Atletico Madrid karşısında alınacak sonuç, Galatasaraylı taraftarların tribündeki tavrını da doğrudan etkileyecek.