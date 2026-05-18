Galatasaray’da üç ayrılık birden

Galatasaray’da sezonun sona ermesiyle birlikte kadro planlaması da şekillenmeye başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte satın alma opsiyonuyla kiralanan üç futbolcunun gelecek sezon takımda devam etmesi beklenmiyor.

Kasımpaşa karşılaşması, Sacha Boey ve Noa Lang için Galatasaray formasıyla son maç oldu.

NOA LANG İÇİN 30 MİLYON EURO

Teknik heyetin iki oyuncunun performansından memnun olduğu öğrenilirken, yüksek bonservis bedelleri ve yabancı oyuncu kuralındaki belirsizlik nedeniyle yönetimin opsiyonları kullanmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Boey’in satın alma maddesinin 15 milyon euro, Noa Lang’ın ise 30 milyon euro olduğu ifade edildi.

Kadroda yer almayan Yaser Asprilla ile de yollar ayrılıyor. Kolombiyalı oyuncunun 23 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ve futbolcunun sezon sonunda Girona’ya döneceği kaydedildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada yabancı oyuncu kuralına dikkat çekerek, transfer planlamasının bu doğrultuda şekilleneceğini söyledi.