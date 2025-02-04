Galatasaray’da üç isimle yollar ayrıldı

Süper Lig temsilcisi Galatasaray’da üç isimle yollar ayrıldı.

Ara transfer döneminde Milan’dan Alvaro Morata’yı ve Eyüpspor’dan Ahmed Kutucu’yu transfer eden sarı kırmızılılarda Victor Nelsson, Michy Batshuayi ve Nicolo Zaniolo ile yollar ayrıldı.

Ara transfer döneminin başında sözleşmesi feshedilen Hakim Ziyech ile birlikte takımdan ayrılan oyuncu sayısı dörde yükselmiş oldu.

Savunma oyuncusu Victor Nelsson'un İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'ya 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın olma opsiyonuyla kiralayan Galatasaray, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin de 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını da duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, futbolcumuzun 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda AS Roma ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, AS Roma, kulübümüze 500 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir."

İtalyan ekibinin, Danimarkalı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanması durumunda, sarı-kırmızılılara 10 milyon euro ödeyeceği aktarıldı.

Anlaşmada ayrıca maksimum 2 milyon euro olmak üzere şarta bağlı bonusun da yer aldığı bildirildi.

Michy Batshuayi ise 3 milyon euro transfer bedeliyle Bundeslıga ekibi Eintracht Frankfurt’a transfer oldu.

Transferde 500 bin euro da şarta bağlı bonus bulunduğu aktarıldı.

Alman ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı transfer duyurusunda, 31 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2027'ye kadar olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Batshuayi'nin yeni takımında 30 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Michy Batshuayi, takımına 7 gol, 2 asistlik katkı yapmıştı.

ZANİOLO ATALANTA’DAN FİORENTİNA’YA

Sezon başında Serie A temsilcisi Atalanta’ya kiralanan Nicolo Zaniolo’nun kiralık sözleşmesi ise feshedildi.

Oyuncu 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina’ya kiralandı.

Anlaşmaya göre, Fiorentina Galatasaray’a 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3 milyon 200 bin euro kiralama ücreti ödeyecek.

Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli ise 15 milyon 500 bin euro olarak belirlendi.

Transferin gerçekleşmesi durumunda ise 2 milyon euro şarta bağlı ek bonus bulunuyor.