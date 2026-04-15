Galatasaray’da Victor Osimhen'in son durumu: Gençlerbirliği maçında kadroda olacak mı?

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen’den sevindiren haber geldi.

Nijeryalı golcünün, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

Osimhen, sarı-kırmızılıların Liverpool FC ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında ön kolunda yaşadığı kırık nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalmıştı.

YOKLUĞU HİSSEDİLDİ

Galatasaray’da hem gol yükünü çeken hem de saha içi liderliğiyle öne çıkan Osimhen’in eksikliği, sonuçlara doğrudan yansıdı.

Deneyimli forvet, sakatlığının yanı sıra sarı kart cezası ve Afrika Kupası süreci nedeniyle lig ve Avrupa’da toplam 14 karşılaşmada forma giyemedi.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Osimhen’in olmadığı maçlarda 5 mağlubiyet yaşarken, son haftalarda alınan Trabzonspor yenilgisi ve Kocaelispor beraberliği zirve yarışında puan farkının azalmasına neden oldu.

HÜCUM GÜCÜNÜN KİLİT İSMİ

Osimhen, yalnızca gol katkısıyla değil, oyun içindeki hareketliliğiyle de Galatasaray hücumunun temel parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Savunma arkasına yaptığı koşular, rakip stoperlere uyguladığı baskı ve fizik gücüyle topu ileri bölgede tutabilmesi, takımın hücum sürekliliğini sağlıyor.

ICARDI BİR HAYLİ ETKİSİZDİ

Mauro Icardi’den farklı olarak daha hareketli bir oyun profiline sahip olan yıldız golcü, Sara ve Sallai gibi oyuncular için de alan yaratıyor.

Duran toplar ve kanat organizasyonlarında önemli bir tehdit oluşturan Osimhen’in dönüşü, hücumda üretkenlik sorunu yaşayan Galatasaray için kritik önem taşıyor.