Galatasaray’da Yunus Akgün ameliyat oldu

İSTANBUL,(DHA)- GALATASARAY’ın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat oldu.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana’da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.