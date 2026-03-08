Galatasaray’dan 8 Mart etkinliği

Galatasaray Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir etkinlik gerçekleştirdi.

Organizasyona Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek, yönetim kurulu üyeleri Ece Bora, Tanur Lara Yılmaz, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan ve Emir Aral’ın yanı sıra Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Galatasaray 19 Yaş Altı Erkek Futbol Takımı futbolcuları, altyapı sporcuları ve koruma altındaki kız çocukları katıldı.

KARMA MAÇ YAPILDI

Etkinlik kapsamında Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Galatasaray 19 Yaş Altı Erkek Futbol Takımı oyuncuları karma bir maç yaptı. Futbolcular sahaya “Aynı arma altında. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” yazılı pankartla çıktı.

ÖZBEK: "BARIŞ DOLU BİR DÜNYA DİLİYORUM"

15’er dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 8 Mart’ın önemine dikkat çekerek tüm kadınların gününü kutladı.

Özbek, “Bugün çok önemli bir gün. Türkiye’deki ve dünyadaki bütün kadınların bu güzel gününü kutluyorum. Barış dolu bir dünya diliyorum. Kadınlarımız her zaman bizim başımızın tacı. Onların bu güzel gününü kutluyorum ve hepsine mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Eşi Mesude Özbek ile evliliklerinde 52 yılı geride bıraktıklarını da belirten Özbek, bu özel günü aileleriyle birlikte kutlayacaklarını söyledi.

Mesude Özbek ise yaptığı açıklamada, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun. Kadınlar çok önemli. Bugün burada futbol takımıyla birlikteyiz. Bu sene de her branşta başarılı olmak istiyoruz” dedi.