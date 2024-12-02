Galatasaray’dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması

Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan Eyüpspor müsabakasında sakatlanan Abdulkerim Bardakcı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki İkas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı’nın tedavisine başlanmıştır."