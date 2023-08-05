Galatasaray’dan afet bölgesi Kahramanmaraş’a ziyaret

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 6 Şubat depreminin 6. ayında merkez üssü Kahramanmaraş’a giderek ziyaretlerde bulundu.



Başkan Dursun Aydın Özbek ve beraberindeki heyet, ilk olarak Kahramanmaraş çarşısını gezdi ve depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldi. Yönetim, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i de makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra kulübün ve Nef Vakfı tarafından “Bu Destek Hiç Bitmeyecek” sloganıyla kurulan yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı konteyner kenti ziyaret etti.

600 konteynerdan oluşan Galatasaray Spor Kulübü & Nef Vakfı AFAD Yaşam Alanı’nda yaşayan depremzede vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Başkan Dursun Aydın Özbek, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.



Bu destek hiç bitmeyecek, yardım faaliyetlerimiz devam edecek"

Başkan Dursun Aydın Özbek, ziyaretin ardından duygularını Galatasaray Televizyonu ile paylaştı. Özbek, “Buraya deprem ertesi gelmiştim. Özellikle buradaki yıkımı gördük. Hayatını kaybeden tüm Maraşlı kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Geldiğimiz birinci günden itibaren Kahramanmaraş’a bu konuda verebileceğimiz destek açısından çalışmalara başladık. Bugün bu çalışmaların sonucu olarak Nef ailesi ile birlikte hazırlamış olduğumuz Galatasaray konteyner kentini ziyarete geldik. Burada hayat başladı. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen ultrAslan’a teşekkür ediyorum. Burada elimiz ayağımız oldular. Buradaki yatırımın tamamlanması için ellerinden geleni yaptılar. Bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum büyük destek verdiler. Bu yaraların sarılması için tüm Türk milletinin ilk günkü heyecanını kaybetmemesi, ilginin azalmaması lazım. Bunun için buradayım ben. Buradaki hasarı sadece devletimizin çözmesine bırakmamamız lazım. Sivil Toplum Kuruluşlarının ve tüm Türk halkının buraya elinden gelen desteği sürdürmesi gerekiyor. Yaklaşık 600 konuttan oluşan Galatasaray konteyner kentini açtık ama ihtiyaç olan kalıcı konutlar için de burada çalışmalarımız var. Galatasaray camiasına ve tüm Türk milletine ilgiyi azaltmamaları için ricada bulunuyorum. Buna büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu konuda desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. En büyük dedem Özbekistan’dan geldiği zaman ilk olarak Kahramanmaraş’a yerleşiyor. Buranın duysal bir tarafı da var benim için. Burada geçmişten kalan akrabalarımız da mevcut. Biz burada Maraşlı kardeşlerimize verdiğimiz sözü yerine getirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bu felaketin yaralarını birlikte saracağımızı onlara göstermek için zaman zaman gelip onlarla sohbet ediyorum. Onlara moral desteği vermeye çalışıyorum. Galatasaray olarak biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. İlk günkü heyecanımızı kaybetmedik biz. Bu destek hiç bitmeyecek, yardım faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.