Galatasaray’dan Bernardo Silva'ya dev teklif

Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında dünya yıldızı bir ismi gündemine aldı. Bernardo Silva için sarı-kırmızılıların önemli bir teklif sunduğu öne sürüldü.

İddialara göre sezon sonunda Manchester City’den ayrılması beklenen 31 yaşındaki futbolcuya Galatasaray tarafından 2 yıllık toplam 30 milyon euroluk sözleşme önerildi.

EN ÇOK KAZANAN İSİMLERDEN BİRİ OLACAK

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Bernardo Silva’nın takımın en çok kazanan isimlerinden biri olacağı ifade ediliyor.

Transferde Fenerbahçe’nin de oyuncuyu takip ettiği bilinirken, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi faktörünü öne çıkararak avantaj sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, Portekizli yıldızla hücum hattındaki yaratıcı oyuncu ihtiyacını çözmek istediği kaydedildi.

Suudi Arabistan’dan da teklifler aldığı öne sürülen Bernardo Silva’nın kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olurken, transfer sürecinin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

Bu sezon Manchester City formasıyla 45 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.