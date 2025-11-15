Galatasaray’dan dev harekât: Lookman krizi fırsata dönüştü

Süper Lig’in lideri Galatasaray, devre arası transfer dönemine damga vuracak bir hamlenin peşinde. Sarı-kırmızılı yönetim, Atalanta’da zor günler geçiren Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için düğmeye bastı. Avrupa hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın ilk sıradaki hedefinin Lookman olduğu öğrenildi.

İtalya’da hem kulüp başkanı hem de teknik ekip ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelen 28 yaşındaki yıldızın, Atalanta ile bağı zayıflamış durumda. Bu sezon Serie A’da 10 maça çıkıp sadece 1 gol atabilen Lookman’ın sözleşmesini uzatmaması da ayrılık ihtimalini güçlendiriyor. Atalanta ise oyuncudan bonservis geliri elde etmek için kapıları aralamış durumda.

SportsBoom’un haberine göre, yıldız futbolcu için Galatasaray ve Tottenham devrede. Ancak İngiliz basını ve Lookman’a yakın kaynaklar, oyuncunun sıcak baktığı kulübün Galatasaray olduğunu aktarıyor.

Lookman, Atalanta formasıyla toplam 128 maçta 53 gol, 25 asist üretti. Kariyerinin en verimli dönemini İtalya’da yaşayan yıldızın güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Sözleşmesi 2027’ye kadar devam etse de Atalanta yönetimi ayrılığa kapıyı kapatmıyor.

LOOKMAN'IN DİKKAT ÇEKENLERİ

Avrupa’da kısa mesafe driplingci olarak bilinen oyuncu tipinin elit örneklerinden. 10 metrelik kısa alanda hızlanma + dar alan kontrolü olağanüstü. 2022/23 sezonunda Serie A’nın en çok adam geçen kanatlarından biri (maç başı 2,8 başarılı dripling). Hücumda kapalı savunmaları açabilen, bire bir üstünlük kurabilen bir profil.

Topla hızlanması Serie A ortalamasının çok üstünde. Atalanta’nın geçiş oyununda en büyük tehdit olarak kullanıldı. Savunma arkasına yaptığı dik koşularla tehlike yaratan bir oyuncu. Galatasaray’ın hızlı hücum setlerinde direkt bir bitirici kimliği sunar.

Atalanta döneminde xg üstü bitirme başarısı gösterdi. Gol sezgisi kuvvetli, özellikle arka direkte doğru zamanda doğru noktayı buluyor. Sol ayak, sağ ayak fark etmiyor, iki yönlü bitirebiliyor. Gasperini tarafından en çok övülen yönü: topu kaybettikten sonraki 3 saniye presi. Çevikliği sayesinde pres tetikleyici olarak kullanılabiliyor.

OLUMSUZ YANLARI

Lookman kariyeri boyunca istikrarsız dönemleriyle bilindi. 5-6 maçlık müthiş performansın ardından 3-4 maç sessiz kalabiliyor. Atalanta’daki sorunlardan biri de teknik direktör talimatına tam bağlılık göstermemesi. Bazen fazla bireysel oynayıp pas tercihlerini geciktirebiliyor. Hızlı ama gövde temasında zaman zaman yetersiz kalıyor. Premier Lig’deki başarısızlık döneminin ana nedeni buydu. Agresif bir pres oyuncusu olsa da bazen yanlış yönlenme yapıp arkasında boşluk bırakabiliyor.