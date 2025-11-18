Galatasaray’dan Milan’ın yıldızına sürpriz radar

Kış transfer dönemine yaklaşılırken Galatasaray’ın Avrupa pazarındaki hamleleri yeniden gündeme oturdu. Atalanta’dan ayrılmaya sıcak baktığı bilinen Ademola Lookman’ı uzun süredir takip eden sarı-kırmızılıların, şimdi de çok daha büyük bir hedefi gözüne kestirdiği iddia edildi.

İtalya’dan MilanNews’in haberine göre Galatasaray, AC Milan’ın dünya çapında tanınan yıldızı Rafael Leão’yu alternatifler arasına ekledi. Haberde, Leão için henüz resmi bir görüşme yapılmadığı, ocak ayında transferin gerçekleşmesinin de pek olası görünmediği aktarıldı. Ancak Galatasaray yönetiminin oyuncuyu gündemine alması, camiada büyük bir dikkat çekti.

Portekizli kanat oyuncusu, Milan’la 30 Haziran 2028’e kadar geçerli uzun bir sözleşmeye sahip. Bu sezon çıktığı 8 maçta 5 kez ağları sarsan ve 1 asist yapan Leão, kırmızı-siyahlı formanın en etkili isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Sporting altyapısından yetişen ve 2019’da Lille’den 45 milyon Euro’ya Milan’a imza atan 26 yaşındaki yıldız, Portekiz Milli Takımı’nda da 43 maçta görev yaptı; 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’ın Leão ilgisi şimdilik bir niyet beyanı gibi görünse de, kulübün transfer planlarının devre arasında oldukça hareketli geçeceğinin güçlü bir işareti olarak yorumlanıyor.