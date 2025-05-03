Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray’dan son 3 maçta 14 gol

Ajans Haberleri
  • 03.05.2025 22:05
  • Giriş: 03.05.2025 22:05
  • Güncelleme: 03.05.2025 22:05
Kaynak: İHA
Galatasaray’dan son 3 maçta 14 gol

Galatasaray, 2’si Trendyol Süper Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 3 maçta 14 gol attı.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivas ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, son maçlarda hücumdaki etkili oyununu Sivas’a karşı da sürdürdü ve müsabakadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı. Aslan böylece son 3 resmi mücadelede toplam 14 gol kaydetti. Cimbom daha önceki maçlarda Süper Lig’de Eyüpspor’u 5-1, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Konyaspor’u 5-1’lik skorlarla mağlup etti.

BirGün'e Abone Ol