Galatasaray’dan taraftara açık antrenman
Galatasaray, 29 Nisan’da RAMS Park’ta taraftara açık antrenman düzenleyecek. etkinlik için biletler ücretsiz olarak temin edilebilecek.
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray yarın taraftara açık antrenman yapacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta taraftara açık antrenman gerçekleştirecek.
“Büyük Galatasaray taraftarıyla RAMS Park’ta buluşuyoruz” ifadeleriyle duyurulan etkinlikte tribünlerin ücretsiz olarak doldurulması hedefleniyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, antrenmana katılmak isteyen taraftarların kulübün resmi sitesi üzerinden ücretsiz bilet tanımlaması yapabileceğini belirtti.
Yoğun ilgi beklenen organizasyonun, takım ile taraftar arasındaki bağı güçlendirmesi ve sezonun kritik virajı öncesinde moral motivasyon sağlaması amaçlanıyor.