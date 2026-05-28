Galatasaray’dan TFF’ye kongre resti iddiası

Galatasaray yönetiminin, şampiyonluk kupasının teslim şekline gösterdiği tepkinin ardından TFF’nin Mali Genel Kurulu’na katılmama kararı aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların bu tavrının kulüp tarihinde bir ilk olacağı iddia edildi.

Spor
  • 28.05.2026 10:45
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray SK ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki gerilimin yeni bir boyuta taşındığı öne sürüldü.

İddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, Süper Lig’de kazanılan 26’ncı şampiyonluk kupasının RAMS Park’taki kutlamalara kurye aracıyla gönderilmesine gösterdiği tepkinin ardından, federasyonun 7 Haziran’da yapılacak Mali Genel Kurulu’na katılmama kararı aldı.

TARİHTE İLK OLACAK

Haberde, Galatasaray’ın bu tavrıyla federasyon yönetimine karşı “yok sayma” politikasını resmen başlatacağı ve bunun kulüp tarihinde bir ilk olacağı ifade edildi.

Son dönemde iki taraf arasında artan gerilimin, TFF kongresinin ardından nasıl bir sürece evrileceği ise merak konusu oldu.

