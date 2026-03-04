Galatasaray’dan UEFA’ya itiraz

Galatasaray, UEFA Disiplin Kurulu’nun verdiği seyircisiz oynama cezası için itirazda bulundu.

HT Spor’un haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, UEFA Champions League son 16 turunda Liverpool ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde cezanın ertelenmesi yönünde resmi başvuru yaptı.

Başvurunun kabul edilmesi halinde Galatasaray taraftarları 18 Mart Çarşamba günü Anfield’da oynanacak karşılaşmayı tribünden izleyebilecek.

CEZA JUVENTUS MAÇINDAN SONRA GELDİ

UEFA, 25 Şubat 2026’da oynanan Juventus deplasmanında yaşanan taraftar olayları nedeniyle Galatasaray’a 40 bin euro para cezası ve bir sonraki deplasman maçında seyircisiz oynama yaptırımı uygulamıştı.

Galatasaray yönetimi, Liverpool eşleşmesinin kritik önemi nedeniyle cezanın ertelenmesi için UEFA’ya itiraz etti.

LIVERPOOL MAÇLARININ PROGRAMI

Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 10 Mart Salı günü İstanbul’da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de, Anfield Stadı’nda yapılacak.

UEFA’dan çıkacak karar, sarı-kırmızılı taraftarların deplasman tribününde olup olmayacağını belirleyecek.