Galatasaray’dan üst üste 10. galibiyet

Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla birlikte Süper Lig’de üst üste 10. galibiyetini elde etti.



Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligdeki galibiyet serisini sürdürdü ve 10 maça çıkardı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa’yı mağlup etmeyi başardı.

Ligdeki puanını 31’e çıkaran Galatasaray gelecek hafta Hatayspor’a konuk olacak.