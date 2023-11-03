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Galatasaray’dan üst üste 10. galibiyet

Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla birlikte Süper Lig’de üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Ajans Haberleri
  • 03.11.2023 22:50
  • Giriş: 03.11.2023 22:50
  • Güncelleme: 03.11.2023 22:50
Kaynak: İHA
Galatasaray’dan üst üste 10. galibiyet


Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligdeki galibiyet serisini sürdürdü ve 10 maça çıkardı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa’yı mağlup etmeyi başardı.
Ligdeki puanını 31’e çıkaran Galatasaray gelecek hafta Hatayspor’a konuk olacak.

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