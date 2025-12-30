Galatasaray’ı bekleyen zorlu sınav: UEFA'ya mali sunum

Süper Lig’de devre arasına lider giren Galatasaray, verilen aranın ardından hem lig hem Avrupa mesaisine dönerken, kulübü önümüzdeki günlerde mali açıdan yoğun bir süreç bekliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden UEFA kulüp lisansını alan ve izlenme periyodunda bulunan sarı-kırmızılı kulübün, sezonun son mali raporunu 15 Ocak’ta UEFA’ya sunacağı belirtildi.

Daha önce 15 Temmuz ve 15 Ekim tarihlerinde vadesi geçmiş borcu bulunmadığını bildiren yönetimin, bu kez kısa süre içinde önemli ödemeleri tamamlaması gerekiyor.

30 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK

Kulübün önümüzdeki iki haftalık dönemde toplamda yaklaşık 30 milyon euro (yaklaşık 1,5 milyar TL) ödeme yapacağı ifade edildi.

aBu tutarın 15-16 milyon avroluk bölümünün futbolcu alacaklarından oluştuğu, kalan kısımda ise Uğurcan transferi kapsamında Trabzonspor’a 13 milyon 750 bin avro ödeme yapılacağı aktarıldı.

Galatasaray’ın finansman tarafında, locaların yenilenmesine ilişkin takvimin öne çekildiği ve buradan sağlanacak gelirle ödeme yükünün bir kısmının karşılanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan UEFA’nın, kulüplerden 17 Mart’a kadar yıl içindeki son mali güncellemeleri de talep ettiği belirtildi.