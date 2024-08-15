‘Galatasaray’ı yıpratmak için beni kullanıyorlar’

Galatasaray Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cenk Ergün, "Bir süredir ciddi anlamda organize olduğunu düşündüğüm bir davranış tarzı var. Şahsım özelinde, takımımıza ve kulübümüze yaşatılan bir yıpratma politikası var. Anlamsız olduğunu düşünüyorum. Gerçekleri içermediğini, gerçeklerin perde arkasında tutulduğu bir durum. Benim şahsımla ilgili olduğu gibi bir düşüncem de yok. Yapılan algılar üzerinden takımımız gitmek istediği yolda geriye çekilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

Son iki senenin şampiyonu olan kadroyu koruduklarını belirten Ergün, "İlk 11’de oyuncu kaybetmememize rağmen teknik ekibimizin bize vermiş olduğu raporlar doğrultusunda çalışmamızı da yaptık. Lige çok büyük bir umutla başlıyoruz. Amacımız yine şampiyonluk. 2025’te 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için sezona başladık. Şampiyonlar Ligi’nde play-off maçları var. O da kritik bir hedef. Biz bunlara konsantre vaziyetteyiz. Ancak oluşturulan karalamalarla geriye çekildiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.