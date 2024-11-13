Galatasaray’ın bahis sitesi reklamı için ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı

Galatasaray'ın kısa dönem forma sponsoru olan Meritking.news adlı sitesi hakkında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın suç duyurusunda savcılık kovuşturmaya yer yok karar verdi.

Süper Lig'in 5'inci hafta müsabakasında 14 Eylül Cumartesi günü Galatasararay ile Rizespor arasında oynanan karşılaşmada sarı kırmızlılıların forma sponsoru olarak kullandığı meritking.news isimli yasadışı bahis sitesine ilişkin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa savunmasının veren Galatasaray ise anlaşmanın 30 Eylül'de sözleşmenin feshedildiğini belirtti.

Anlaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) görüş alınarak yapıldığı bilgisini paylaştı.

"Kovuşturmaya yer olmadığı"na ilişkin kararı gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya üzerinden paylaştı.

Ağırel, X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray Spor Kulübünün Rize maçına çıkarken formalarının arkasında kullandığı ‘’Meritkings’’ reklamının meritking isimli yasadışı bahis sitesine ait bir haber sitesi olduğu 7258 sayılı yasa kapsamında suç teşkil ettiğine dair suç duyurusunda bulunmuş ve soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonuçlandı.

Galatasaray Kulübü Savcılığa yaptığı açıklamada, sponsorluk anlaşmasının Türkiye Futbol Federasyonu’ndan görüş alınarak yapıldığını, yapılan ihtarlardan sonra 30.09.2024 tarihinde sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

Savcılık soruşturmayı KYOK ( Kovuşturmaya Yer Yok kararı) ile sonlandırdı.”