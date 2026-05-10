Galatasaray’ın Devler Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, Süper Lig’de 2025/-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak gelecek sezon UEFA Champions League’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Antalyaspor karşısında alınan 4-2’lik galibiyetle şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, üst üste dördüncü, toplamda ise 26. lig kupasını müzesine götürdü. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Devler Ligi’ne doğrudan katılım biletini de aldı.

RAKİPLER ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Yeni sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi’nde yer alması kesinleşen bazı takımlar da belli olurken, Galatasaray’ın karşılaşabileceği muhtemel rakipler şekillenmeye başladı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda sarı-kırmızılı ekibin şu ana kadar öne çıkan olası rakipleri arasında Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Manchester United, Manchester City ve Real Madrid gibi Avrupa’nın dev kulüpleri bulunuyor.

Muhtemel rakipler arasında ayrıca Arsenal, Barcelona, Inter Milan, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Porto, PSV Eindhoven, Lens ve Villarreal da yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun kura çekimi 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Lig aşamasındaki ilk karşılaşmalar ise 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.