Galatasaray’ın eski başkanı, Hakan Şükür’ün ‘hakkını verdi’: Başarılarda katkısı büyük

Burak Elmas, ‘FETÖ’den suçlanan Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan Şükür hakkında yaptığı açıklamada, “Galatasaray'a çok hizmet etti, Türkiye'de gol krallıkları sahibi oldu, milli takımda oynadı, Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğuna giden yolda attığı gollerle Galatasaray'ın başarısına büyük katkıları oldu” dedi.

Galatasaray’ın eski başkanı Burak Elmas, ‘FETÖ’cü olmakla suçlanan ve yurt dışında yaşayan eski Galatasaray forveti ve eski AKP milletvekili Hakan Şükür hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

‘GALATASARAY’I ÇOK SEVDİĞİNİ BİLİYORUM’

Balçiçek İlter'in YouTube kanalına konuk olan Elmas, “Hakan Şükür hakkında ne hissediyorsun? Çok iyi tanıyorsun” sorusunu şöyle yanıtladı: “Çok iyi tanıyorum. Ben yöneticiliğini de yaptım. Görüşlerimiz farklı olabilir fakat Galatasaray'a sahada çok büyük hizmet ettiğini ve çok iyi bir profesyonel olduğunu, iyi bir Galatasaraylı olduğunu ve Galatasaray'ı çok sevdiğini biliyorum.”

‘GALATASARAY’A BÜYÜK HİZMETLER VERDİ’

Şükür’ün isminin Galatasaray'dan silinmeye çalışıldığına ilişkin konuşan Elmas, şunları söyledi: “Mevcut siyasi ortamda hala ortada dolaşan, ismi silinmesi gereken çoğu insanın ismi silinmezken o da -sadece o da değil, birkaç oyuncumuz da- böyle davranmak zorunda kalıyor kulüpte. Ama dediğin gibi herkes hata yapabilir. Herkesin doğruları, hatası, hepimizin var. Fakat onun kulübe hizmet verdiğini ve hizmet verirken de son derece iyi bir profesyonel olduğunu söylemekte hiçbir sakınca yok. Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdi.”

Hakan Şükür’ün siyasete girmesini yanlış bulduğunu söyleyen eski Galatasaray başkanı, “Bu insan en genç yaşından itibaren, yıllar boyu... Anlaşamadığımız çok konu da oldu. Yurt dışına transferi açısından, gidişi konusunda anlaşamadık. Ama dediğim gibi Galatasaray'a çok hizmet etti, Türkiye'de gol krallıkları sahibi oldu, milli takımda oynadı, Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğuna giden yolda attığı gollerle Galatasaray'ın başarısına büyük katkıları oldu. Çok iyi de bir profesyonel. Benim hayatımda gördüğüm, o dönem çalıştığım, yöneticilik yaptığım oyuncular arasında kendine en iyi bakan, idmana en önem veren oyuncular arasındaydı. Bunlar gerçek” dedi.

'FETÖ YAPILANMASINI HİÇ HİSSETMEDİM'

Elmas, “Onca sene o FETÖ yapılanmasına dair herhangi bir şey hissettin mi takımda?” sorusuna da yanıt verdi.

“Hiç hissetmedim. O zaman bu çok tartışılırdı, biliyorsun...” diyen Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü: “Galatasaray'da o zaman bizim şöyle bir görüşümüz vardı; sahada oynadığı oyunu etkilemediği müddetçe, takım içerisinde de gruplaşmaya sebebiyet vermediği müddetçe her oyuncu inancını, inandığı çerçevede yaşamalı. Bu, yabancı futbolcular için de Türk oyuncularımız için de geçerliydi. Biz olaya böyle bakıyorduk.

Tabii oruç tutan oyuncular vardı. Cuma namazına oyuncularla beraber, hep beraber giderdik. Bunlar normal şeyler. Onun dışında oyuncu akşam nereye gidiyor, ne yapıyor, nereye bağış yapıyor bunları bilmiyorduk ama daha dindar olan oyuncularımız... Mesela şöyle söyleyeyim sana, Taffarel Türkiye'ye geldiği zaman ben karşılamıştım. Bana ilk sorduğu sorun, ‘Burada kilise var mı?’ sorusuydu. Yani her oyuncunun kendi inancını uygulaması; Galatasaray'a hizmetini etkilemiyor, Galatasaray'ın temsilinde bir sorun oluşturmuyorsa biz hiç karışmadık.”