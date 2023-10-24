Galatasaray’ın gençleri Bayern’i 2-1’le geçti

UEFA Gençlik Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray U19 Takımı, konuk ettiği Bayern Münih U19 Takımı’nı 2-1’lik skorla mağlup etti.

UEFA Gençlik Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray U19 Takımı, Bayern Münih U19 Takımı’nı konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Galatasaray’ın golleri 3. dakikada penaltıdan Hamza Akman ve 25. dakikada Recep Yalın Kavak’tan gelirken, Bayern’de 28. dakikada Adam Aznou Ben Cheikh’nin golü mağlubiyeti önleyemedi.

Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Hamza Akman galibiyette büyük rol oynadı.

Galatasaray, grubun 4. mücadelesinde 8 Kasım’da Bayern Münih U19 takımı ile deplasmanda karşılaşacak.