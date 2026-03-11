Galatasaray’ın kalesi 'emin' ellerde: Uğurcan Çakır, Muslera'yı aratmıyor

Galatasaray’ın sezon başında Trabzonspor’dan 27,5 milyon avro bonservis ve 2,5 milyon avro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takımın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Fernando Muslera’nın 14 sezonluk Galatasaray kariyerinin ardından kaleyi devralan milli kaleci, özellikle kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla takımına önemli katkı sağladı.

Uğurcan Çakır, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool karşısında elde edilen 1-0’lık galibiyette etkili performansıyla öne çıktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Uğurcan Çakır, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 11 karşılaşmanın 4’ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli kaleci, Liverpool ile oynanan iki karşılaşmanın yanı sıra Ajax ve Monaco maçlarında rakiplerine gol izni vermedi.

Sarı-kırmızılı kaleci, organizasyonda yaptığı kurtarışlarla da öne çıkıyor. Liverpool karşılaşmasında kalesine gelen 6 isabetli şutta gole izin vermeyen Uğurcan, toplam kurtarış sayısını 37’ye yükselterek bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde en fazla kurtarış yapan kaleciler arasında dördüncü sıraya yerleşti.

Bu alanda Bodo/Glimt kalecisi Nikita Haikin 56 kurtarışla ilk sırada yer alırken, Real Madrid’den Thibaut Courtois 48 kurtarışla ikinci, Karabağ’ın kalecisi Mateusz Kochalski ise 45 kurtarışla üçüncü sırada bulunuyor.

SÜPER LİG’DE DE İSTİKRARLI

Uğurcan Çakır, Süper Lig’de de başarılı bir grafik ortaya koydu. Milli kaleci, sezon boyunca çıktığı 22 lig maçında 9 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Trabzonspor ve Galatasaray formalarıyla ligde toplam 22 maça çıkan Uğurcan, bu karşılaşmalarda 15 gol yedi.

SON MAÇLARDA ÖNE ÇIKTI

Tecrübeli kaleci, son haftalarda oynanan önemli karşılaşmalarda da performansıyla dikkat çekti. Liverpool ve Beşiktaş maçlarında kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, bu iki mücadelede kalesine gelen toplam 13 isabetli şutun tamamını kurtardı.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus’u elemesinde de Uğurcan Çakır’ın performansı etkili oldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanşta 3-2 kaybetmesine rağmen tur atladı.

İtalya’daki rövanş karşılaşmasında 6 kritik kurtarış yapan Uğurcan Çakır, özellikle uzatma dakikalarında Edon Zhegrova’nın şutunu çıkararak takımının turu geçmesine katkı sağladı.

YÖNETİM VE TEKNİK EKİP MEMNUN

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti de Uğurcan Çakır’ın performansından memnun olduklarını dile getiriyor. Başkan Dursun Özbek, iftar organizasyonunda yaptığı açıklamada Uğurcan transferinin kulüp için önemli bir hamle olduğunu belirterek kalecinin hem performans hem de finansal açıdan başarılı bir transfer olduğunu ifade etti.

Teknik direktör Okan Buruk ise Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı değerlendirmede Uğurcan’ın kritik anlarda takımı güvende hissettirdiğini belirterek milli kalecinin performansının üst düzey olduğunu söyledi.

Buruk, Uğurcan Çakır’ın mevcut performansıyla Premier Lig seviyesinde bir kaleci olduğunu da sözlerine ekledi.