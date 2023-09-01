Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig’de yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da bu maçın kamp kadrosu açıklandı.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray yarın saat 21.45’te deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılarda bu maçın kamp kadrosu da belli oldu. Aslan’da Sergio Oliveira, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech kadroda yer almadı.

Galatasaray’ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle:



Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey ve Cedric Bakambu."