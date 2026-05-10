Galatasaray’ın kasasına şampiyonluk dopingi

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sportif başarısının yanı sıra önemli bir mali gelirin de sahibi oldu.

Ligin 33’üncü haftasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını koruyarak sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi. Galatasaray böylece üst üste dördüncü, toplamda ise 26’ncı lig şampiyonluğuna ulaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DOĞRUDAN KATILIM

Şampiyonlukla birlikte Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan lig etabında mücadele etme hakkı kazandı. 36 takımlı yeni formatta yer alacak sarı-kırmızılıların, yalnızca katılım bedeli olarak 18,62 milyon avro, yani yaklaşık 950 milyon TL gelir elde edeceği belirtildi.

Galatasaray’ın şampiyonluk nedeniyle TFF’den alacağı ödül yaklaşık 227,8 milyon TL olacak. Sarı-kırmızılı kulübün ayrıca 250 milyon TL performans geliri, 86 milyon TL Süper Lig katılım payı ve yaklaşık 400 milyon TL yayın geliri alması bekleniyor.

Bu kalemlerle birlikte Galatasaray’ın kasasına toplamda yaklaşık 2 milyar TL girmesi öngörülüyor.

GEÇEN SEZONU GERİDE BIRAKTI

Galatasaray’ın Süper Lig performansından elde edeceği gelir de dikkat çekti. Ligde galibiyet başına 9,66 milyon TL ödül verilirken, beraberliklerde bu tutar iki takım arasında paylaştırılıyor. Bu hesaba göre sarı-kırmızılılar, şu ana kadar aldığı 24 galibiyetten 231,84 milyon TL, 5 beraberlikten ise 24,15 milyon TL kazandı. Böylece Galatasaray’ın yalnızca performans gelirinden elde ettiği tutar 255,99 milyon TL’ye ulaştı.

Sezonun son maçında alınacak sonuca göre bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor. Mevcut tabloya göre Galatasaray’ın toplam ödül gelirinin 882,49 milyon TL’ye, yani yaklaşık 16,6 milyon avroya ulaşacağı hesaplanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezonki şampiyonluğunda 595,5 milyon TL gelir elde etmişti.