Galatasaray’ın konuğu Göztepe

Spor Servisi

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi. Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.

Galatasaray’da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle bugün oynayamayacak. UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle yarınki maçta forma giyemeyecek.