Galatasaray’ın maçı neden yok? Trendyol Süper Lig'deki son durum

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında futbolseverler, Galatasaray maçını programda göremeyince “Galatasaray bu hafta neden oynamıyor?”, “Galatasaray’ın maçı neden yok?” gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Bu durum, şampiyonluk yarışını yakından takip eden taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından dikkatle izleniyor.

GALATASARAY KAÇ PUANDA? FENERBAHÇE İLE PUAN FARKI KAÇ?

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda şu ana kadar 28 maça çıktı ve topladığı 71 puanla Trendyol Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın rakibi olan Fenerbahçe ise 27 maçta 65 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor. Bu hafta Galatasaray maç yapmayacağı için gözler tamamen Fenerbahçe’nin oynayacağı karşılaşmaya çevrildi.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe bu hafta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen bu zorlu maç, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda alacağı galibiyetle puanını 68’e yükseltebilir ve Galatasaray ile puan farkını 3’e düşürme şansı yakalayabilir. Bu nedenle “Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman?”, “Galatasaray puan farkı kaç?”, “Süper Lig puan durumu” gibi aramalar son günlerde büyük ilgi görüyor.

GALATASARAY'IN MAÇI NEDEN YOK?

Peki taraftarların en çok merak ettiği konuya gelelim: Galatasaray bu hafta neden maç yapmıyor? Bunun sebebi, Trendyol Süper Lig’in bu sezon 20 takımla oynanıyor olması. Her hafta bir takım bay geçiyor. Bu hafta ise bay sırası Galatasaray’a geldi. Bu nedenle sarı-kırmızılılar 30. haftada sahaya çıkmadan haftayı geçirecek. Bu durum hem dinlenme hem de strateji geliştirme açısından teknik ekip için önemli bir fırsat sunarken, taraftarlar için de Fenerbahçe’nin puan kaybetmesini umut etme haftası olacak.