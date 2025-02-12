Galatasaray’ın sağ kanadı Frankowski’ye emanet

Spor Servisi

Galatasaray, Fransa temsilcisi Lens’te forma giyen 29 yaşındaki Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski’nin 2024-2025 sezonunun kalan kısmı için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaştı. Lens’e net 1 milyon Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecek. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 900 bin euro garanti ücret ödenecek.

Futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyon bedeli 7 milyon Euro. Opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcunun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak ve 2025-2026 sezonu için 1 milyon 700 bin Euro, 2026-2027 sezonu için 1 milyon 700 bin Euro ve 2027-2028 sezonu için 1 milyon 700 bin Euro ödenecek.

Polonyalı futbolcu, "Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamak çok özel. Oynamak için sabırsızım" dedi.