Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Tenerife

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve Dörtlü Final kura çekimi, İspanya’nın Badalona kentindeki müzede gerçekleştirildi.

Son 16 turunda gruplarını lider tamamlayan AEK, La Laguna Tenerife, Rytas Vilnius ve Unicaja kura çekimine seribaşı olarak katılırken Galatasaray ikinci torbada yer aldı.

Kura sonucunda sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile eşleşti.

İLK MAÇ 31 MART'TA

Eşleşmede ilk karşılaşmalar 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde oynanacak. İki galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final’e yükseleceği seride ilk maç, seribaşı ekip Tenerife’nin sahasında yapılacak.

Dörtlü Final organizasyonu ise 7-9 Mayıs tarihlerinde yine İspanya’nın Badalona kentinde düzenlenecek. Galatasaray MCT Technic’in turu geçmesi halinde yarı finaldeki rakibi, Rytas Vilnius ile ERA Nymburk eşleşmesinin galibi olacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Rytas Vilnius-ERA Nymburk

AEK-Joventut

Tenerife-Galatasaray

Unicaja-ALBA Berlin