Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında yer buldu

Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında elde ettiği 4-2’lik galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmesi, Avrupa basınında geniş yer buldu.

Sarı-kırmızılıların mücadelede geri düşmesine rağmen maçı çevirerek üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanması, özellikle İspanya, Portekiz, Fransa ve İtalya basınında dikkat çeken başlıklarla servis edildi.

"OSIMHEN KAZANDIRDI"

İspanyol gazetesi AS, “Osimhen, Galatasaray’a lig şampiyonluğunu kazandırdı” başlığını kullanırken, Nijeryalı yıldızın attığı gollerin şampiyonlukta belirleyici olduğuna vurgu yaptı.

Bir diğer İspanyol spor gazetesi Marca ise “Osimhen’in topukla attığı gol Galatasaray’ı şampiyon yaptı” ifadelerini kullandı. Haberde, Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutlarının sona erdiği ve Galatasaray’ın ligdeki üstünlüğünü sürdürdüğü belirtildi.

Mundo Deportivo, Galatasaray’ın üst üste dördüncü kez şampiyon olduğuna dikkat çekerken, Okan Buruk yönetimindeki takımın sezonu kupayla tamamladığını yazdı.

"HÂKİMİYET KURDULAR"

Fransız basınından Foot Mercato ise Galatasaray’ın Türk futbolundaki hakimiyetini sürdürdüğünü belirterek, Antalyaspor karşısında alınan geri dönüş galibiyetini ön plana çıkardı.

Portekiz’in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, “Osimhen, başka kim olabilir ki, Galatasaray’a şampiyonluğu kazandırdı” başlığıyla yıldız futbolcunun performansını öne çıkardı.

"SALTANAT DEVAM EDİYOR"

Bir diğer Portekiz gazetesi Record ise “Galatasaray’ın saltanatı devam ediyor” ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılıların Türkiye futbolundaki üstünlüğüne vurgu yaptı. Haberde, Galatasaray’ın 1-2 geriye düştüğü maçı çevirmesinin Fenerbahçe’nin umutlarını sona erdirdiği yorumu yapıldı.

İtalyan basınından Calciomercato da Galatasaray’ın dramatik geri dönüşle şampiyonluğa ulaştığını yazarken, Okan Buruk yönetimindeki takımın üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaştığını aktardı.