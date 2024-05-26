Galatasaray’ın şampiyonluğu Sivas’ta da coşkuyla kutlandı

Galatasaray’ın, Konyaspor'u 3-1'lik sonuçla mağlup ederek şampiyon oluşu Sivas’ta da coşkuyla kutlandı.

Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray müsabakayı 3-1’lik skorla kazandı. Galatasaray, ligin son haftasında 24'üncü şampiyonluğunu ilan ederken, Sivas’ta da sarı kırmızılı taraftarlar sokağa çıkarak şampiyonluğu kutladı. Bayraklarla, Sivas Cumhuriyet Meydanı’na ve İnönü Bulvarı üzerinde buluşan taraftarlar, tezahüratlarda bulundu. Bazı taraftarlar İnönü Bulvarı üzerinde sarı kırmızı bayraklarla süsledikleri araçlarıyla tur atarken, bazıları ise Tarihi Kongre Binası bahçesinde meşaleler yakarak takımlarının şampiyonluğunu kutladı.