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Galatasaray’ın takım otobüsüne taşlı saldırı

Galatasaray’ın kulüp personelini taşıyan otobüsünün, Gaziantep FK maçı öncesi taşlı saldırıya uğradığı belirtildi!

Spor
  • 02.09.2023 21:05
  • Giriş: 02.09.2023 21:05
  • Güncelleme: 02.09.2023 21:08
Kaynak: Haber Merkezi
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Galatasaray’ın takım otobüsüne taşlı saldırı

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak olan Galatasaray maç öncesi taşlı saldırıya uğradı.

GS TV’nin paylaştığı bilgiye göre Galatasaray’ın kulüp personellerini taşıyan otobüse saldırı gerçekleştirildi.

Otobüste yer alanlar taşlı saldıran yara almadan kurtulurken aktarılan bilgiye göre otobüste maddi hasar medyana geldi.

Öte yandan futbolcuları taşıyacak otobüse yönelik benzer bir saldırının olmaması için güvenlik sayısının arttırıldığı açıklandı.

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