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Galatasaray’ın Trabzonspor’a karşı bileği bükülmüyor

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 21:59
  • Giriş: 10.05.2025 21:59
  • Güncelleme: 10.05.2025 21:59
Kaynak: İHA
Galatasaray’ın Trabzonspor’a karşı bileği bükülmüyor

Galatasaray deplasmanda Trabzonspor’u mağlup ederek, rakibine karşı yenilmezlik serisini 6’ya çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Bordo-mavililere son olarak 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul’da oynadığı maçta 2-1 yenilen Aslan, daha sonraki mücadeleleri kaybetmedi. Cimbom bu süreçte Karadeniz ekibine karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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