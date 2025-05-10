Galatasaray’ın Trabzonspor’a karşı bileği bükülmüyor

Galatasaray deplasmanda Trabzonspor’u mağlup ederek, rakibine karşı yenilmezlik serisini 6’ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Bordo-mavililere son olarak 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul’da oynadığı maçta 2-1 yenilen Aslan, daha sonraki mücadeleleri kaybetmedi. Cimbom bu süreçte Karadeniz ekibine karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.